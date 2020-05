Precipita dal terzo piano, gravissimo al Ca' Foncello

E' precipitato dalla finestra del suo appartamento, al terzo piano di una palazzina, da un'altezza di circa dieci metri. Sono molto gravi le condizioni di un uomo di circa 65 anni, sfortunato protagonista di questo incidente, avvenuto a Ponte di Piave, in via Risorgimento. L'uomo, soccorso da medici e infermieri del Suem 118, è stato trasportato in elicottero al Ca' Foncello di Treviso. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri che ora indagano sulla vicenda. Sembra che l'uomo stesse eseguendo dei lavori di manutenzione presso la sua abitazione e abbia avuto un malore che avrebbe provocato la caduta. A lanciare l'allarme sono stati gli altri residenti dello stabile.

