Erano scaduti, sequestrati dai Nas tre quintali di ingredienti

Oltre 270 kg di ingredienti e semilavorati, destinati alla realizzazione di dolciumi vari e colombe, per un valore complessivo di circa 10mila euro circa. Questo quanto è stato sequestrato, nella mattinata di ieri (sabato), dai militari del nucleo Nas dei carabinieri di Treviso in una struttura di Ponte di Piave: per il proprietario scatterà una sanzione salata. Analogo sequestro era stato messo a segno qualche giorno fa a Quinto di Treviso: qui era stato di circa 80 kg il quantitativo di ingredienti sequestrati. A riportare la notizia è il Gazzettino di Treviso in edicola oggi, giorno di Pasqua.