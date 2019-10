Distrugge a colpi di mannaia il portone del condominio e si barrica in casa

Armato di mannaia ha distrutto il portone d'ingresso del condominio in cui vive e poi si è barricato nel suo appartamento, continuando la sua opera di devastazione, terrorizzando gli altri residenti che si sono rivolti ai carabinieri. L'episodio è avvenuto nella serata di domenica a Ponte di Piave, presso una palazzina al civico 8/3 di via Risorgimento. Autore di questi atti vandalici un cittadino cinese di 34 anni, un uomo con problemi psichici. Per calmarlo e convincerlo ad uscire da casa per essere accompagnato in ospedale a Treviso, per essere sottoposto alle cure del caso, è stato il mediatore dei carabinieri, supportato dai militari di Ponte di Piave.