Stalking all'ex assessore Lorenzon, condannata Sabrina Buran

Colpevole. Questa la sentenza di primo grado emessa oggi dal giudice Alberto Fraccalvieri nei confronti di Sabrina Buran, la 47enne finita a processo accusata di stalking nei confronti dell'ex assessore provinciale Mirco Lorenzon. Un anno di reclusione senza la sospensione della pena e 4 mila euro di provisionale la condanna, che costringerà la donna a presentare appello per evitare il carcere dato che il giudice non ha accordato la "condizionale".

Niente perizia psichiatrica quindi per la 47enne, difesa dall'avvocato Michela Sabbatini, come invece aveva chiesto il pubblico ministero dopo aver esaminato, nell'udienza di lunedì scorso, i video delle intrusioni della donna nella casa di Ponte di Piave di Lorenzon e le registrazioni di alcune telefonate intercorse tra i due. «Credo sia opportuno -aveva detto il pm- sollevare la questione sull'opportunità di una perizia per valutare le condizioni psichiatriche dell'imputata». Una richiesta a cui si era opposto il legale di Lorenzon, l'avvocato Martina Pincirolli. Intanto si resta in attesa della decisione del giudice sulla richiesta di archiviazione formulata dalla Procura in merito alla denuncia presentata dalla Buran contro Lorenzon, accusato di maltrattamenti. Il gip non ha infatti ancora sciolto la riserva.