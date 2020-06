Cade dal tetto, terribile volo da quattro metri: portato d'urgenza in ospedale

Un 53enne, G.G., si trova ricoverato in condizioni fortunatamente non gravi, in seguito ad un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, poco dopo le 19. L'uomo si trovava sul tetto della sua abitazione, in via Pascoli a Ponte della Priula, quando improvvisamente è precipitato a terra, da un'altezza di quattro metri. Sul posto sono intervenuti medici e infermieri del Suem 118 che hanno stabilizzato e poi soccorso l'uomo, trasportato d'urgenza in elicottero al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Il 53enne stava eseguendo alcuni lavori domestici e dopo la caduta è rimasto a lungo privo di conoscenza. Non si esclude che la caduta possa essere riconducibile ad un malore. La prognosi resta per ora riservata.

