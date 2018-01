Cronaca Ponzano Veneto / Via Schiavonesca

Auto si incendia in corsa, intervengono i vigili del fuoco

L'episodio in mattinata, poco dopo le 7, a Ponzano Veneto in via Schiavonesca. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Treviso. Paura per la bombola gpl con cui era alimentato il mezzo