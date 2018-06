Tragedia di Ponzano, l'automobilista che ha causato l'incidente aveva bevuto

PONZANO VENETO Sarà iscritto nel registro degli indagati per il reato di omicidio stradale l'automobilista, un 32enne di Povegliano, responsabile dell'incidente, avvenuto giovedì sera a Ponzano, che è costato la vita a Natalia Frare, 64 anni di Paese. Lo schianto è avvenuto alle 22.45 di fronte alla trattoria "Al Baston", all'incrocio tra la Postumia, via del Bellato e via Volpago nord. Subito dopo l'incidente alcuni testimoni hanno notato il 32enne, al volante di una Fiat Panda, scendere dal mezzo e barcollare, visibilmente ubriaco. La positività all'etilometro è stata confermata dalla polizia stradale di Treviso, i cui agenti sono intervenuti sul posto per i rilievi del caso. Nel frattempo la nipotina di Natalia Frare, ancora ricoverata all'ospedale Ca' Foncello, è fuori pericolo e nei prossimi giorni potrebbe essere dimessa. A riportare la notizia è stato il Gazzettino di Treviso in edicola oggi.