Benetton Group, i lavoratori approvano il nuovo contratto integrativo aziendale

PONZANO VENETO Benetton, approvata dalle assemblee dei lavoratori l’ipotesi di accordo integrativo aziendale. “E’ un buon accordo per quanto riguarda la parte normativa e pragmatico per quanto concerne il piano economico - commentano Nicola Brancher Segretario generale Femca Cisl Belluno Treviso, Cristina Furlan Segretario generale della Filctem Cgil Treviso e Rosario Martines della Uiltec Segretario generale Treviso Belluno - Su alcuni temi cruciali come la formazione, l’inquadramento professionale e la conciliazione vita-lavoro sono stati concordati con l’azienda dei percorsi ben definiti nei tempi e nelle modalità, per dare concretezza a quanto previsto dall’accordo. Sono stati messi nero su bianco impegni chiari e indicate le strade precise per raggiungere gli obiettivi condivisi. Confidiamo che la firma di questo accordo integrativo sia uno dei tanti mattoni su cui si costruirà il rilancio dell’azienda, interesse prioritario per tutti. Nelle prossime settimane comincerà una verifica attenta rispetto a ciò che la proprietà sta mettendo sul campo per il rilancio dell’azienda”.