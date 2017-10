Domenica 22 ottobre castagnata alla comunità alloggio "Il Burraco" di Paderno

PONZANO VENETO Domenica 22 ottobre a Paderno di Ponzano, in via Morganella est si terrà la tradizionale castagnata presso la sede della Comunità Alloggio Il Burraco. La manifestazione si terrà anche in caso di pioggia. La Cooperativa Provinciale Servizi è una cooperativa sociale di tipo "Plurimo "secondo la L.381/1991 costituita nel 1982: da oltre 30 anni è impegnata principalmente nel campo della gestione di servizi socio-sanitari e sociali , educativi e riabilitativi sia a domicilio che in struttura. Il Burraco si configura come un servizio che accoglie 16 persone adulte con disabilità e nella sua accezione dell'abitare rappresenta il diritto ad una casa, una dimensione famigliare in cui la persona con disabilità ha la possibilità di esprimere se stessa, sviluppando processi di partecipazione e appartenenza all'interno di una matrice istituzionale.