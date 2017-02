Ponzano children compie 10 anni: al via i festeggiamenti con "Incontri di gusto"

PONZANO VENETO Ponzano Children, il Centro Infanzia del Gruppo Benetton, spegne le sue prime dieci candeline e dà avvio ai festeggiamenti con “Incontri di gusto”, un laboratorio aperto alla comunità per far scoprire a genitori e bambini la cucina come luogo di incontro, sperimentazione e condivisione dei saperi. Il primo appuntamento dell’Atelier in cucina è per martedì 21 febbraio a partire dalle ore 16.45 presso il Centro Infanzia Ponzano Children a Ponzano Veneto in Via Diritti dell’Infanzia, 4.

Bambini, genitori e studenti con disabilità dell’Istituto Alberghiero Massimo Alberini, con cui Ponzano Children collabora da diversi anni, prepareranno insieme delle speciali “Crocchette con sorpresa” per condividere il piacere di approcciarsi al cibo, scoprendo colori, forme, sapori…in una parola il gusto di un’alimentazione sana. L’incontro si inserisce nell’ambito del percorso progettuale “Atelier del gusto” avviato da Ponzano Children in collaborazione con l’Istituto Alberghiero “Massimo Alberini”, un progetto che mira a sensibilizzare i bambini e le loro famiglie sui temi del cibo, del gusto e della salute, attraverso laboratori e attività incentrati sui valori di bello, sano e salutare con una particolare attenzione verso frutta e verdura, elementi essenziali nell’alimentazione dei bambini fin dalla primissima infanzia che allo stesso tempo tengono dentro un forte valore estetico.

“Atelier del gusto” si inserisce nell’ambito di un progetto del tutto peculiare strettamente connesso all’approccio educativo di questo Centro Infanzia, all'idea di bambino e di educazione che hanno un tratto ed un vissuto che trova le sue radici nell'esperienza educativa di Reggio Children, basata sui valori della partecipazione delle famiglie, del lavoro collegiale di tutto il personale, dell’importanza dell’ambiente educativo attraverso un approccio che mette al centro la relazione, la ricerca, il benessere del bambino e della comunità. “Incontri di gusto” è solo il primo degli appuntamenti aperti al territorio che si svilupperanno nei mesi di marzo e aprile con cui Ponzano Children vuole festeggiare i suoi primi dieci anni di attività con laboratori ed appuntamenti dedicati ai linguaggi del digitale e all’approfondimento sui temi legati all’alimentazione sana.

Ponzano Children. Ponzano Children è il centro per l’infanzia del Gruppo Benetton, progettato dall’architetto spagnolo Alberto Campo Baeza. Attivo dal 2007, ospita circa cento bambini in età prescolare dai nove mesi ai sei anni, ripartiti tra i figli dei residenti del Comune di Ponzano e limitrofi e dei dipendenti Benetton. È un luogo educativo e culturale, dove il bambino è valorizzato nella sua unicità e nella sua modalità di apprendimento, e la sua creatività è quotidianamente incoraggiata attraverso un innovativo progetto pedagogico realizzato grazie alla consulenza di Reggio Children.