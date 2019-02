Ex parroco truffato per un milione di euro, giostrai condannati

E' finto con una sentenza di condanna il processo alla 29enne Daiana Caldaras e al 34enne Manolito Salvi, accusati di circonvenzione di incapace ai danni dell'ex parroco di Ponzano Don Angelo Trevisan a cui nel corso di alcuni anni sarebbero riusciti a portare via, a colpi di raggiri, quasi un milione di euro. Due anni e 4 mesi di reclusione alla Caldaras, con la concessione delle attenuanti generiche e 3 anni anni a Salvi, con una previsionale di 317 mila euro. Questa la sentenza di primo grado emessa stamattina dal giudice Leonardo Bianco a cui i difensori dei due giostrai di Vascon, gli avvocati Ortis Pellizzer del Foro di Treviso e Giorgio Pietramala del Foro di Venezia, hanno annunciato di voler presentare appello.

La vicenda avrebbe avuto inizio con un semplice colloquio avvenuto tra il sacerdote e la coppia in cui la donna avrebbe richiesto al parroco ingenti somme di denaro per sopperire ad alcune difficoltà economiche momentanee causate dal mancato incasso di un premio assicurativo per un incidente al quale la ragazza sarebbe scampata miracolosamente. Per aiutare la coppia il 92enne Don Angelo avrebbe attinto a una cospicua eredità ricevuta a seguito della morte prima dei genitori e poi della sorella.

Per rendere più credibile la loro storia la Caldaras e Salvi avrebbero anche fatto telefonate all'ex parrocco, in cui il 34enne si sarebbe finto un giudice per spiegare a Don Angelo, che una perizia ha attestato avere una capacità di intendere e volere diminuita per l'età, che la Caldaras aveva bisogno di soldi per una azione legale nei confronti dell'assicurazione che non voleva pagare.