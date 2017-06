Il Rifugio Enpa di Ponzano spalanca le porte ai bimbi

PONZANO VENETO Dopo il successo della Festa del Bastardino del 28 maggio sulle Mura di Treviso, l’Enpa Trevigiana, in collaborazione con il meteo, si ripropone dedicando un’intera giornata esclusivamente ai bimbi spalancando loro le porte del Rifugio di Ponzano. Un’occasione imperdibile, celebrata in tutte le sedi Enpa d’Italia, per avvicinare le nuove generazioni all’amore e al rispetto degli animali anche tramite le arcinote e ambitissime figurine degli “Amici Cucciolotti” della Pizzardi Editore. L’atteso evento dell’11 giugno avrà come sottofondo musicale la canzone “Black Rhino”, che il Maestro Paolo Conte ha donato in esclusiva ad Amici Cucciolotti come prestigioso riconoscimento per il grande impegno solidale di Pizzardi Editore nei confronti dei più deboli.

Quest’anno, è finalizzato alle cucce. La Festa degli Amici Cucciolotti sarà l’occasione per verificare di persona, toccando con mano, la qualità delle 5.000 “Cucce cucciolotte” che saranno donate all’Enpa per il ricovero dei cani che ospita. Naturalmente tutte “Made in Italy” su design esclusivo “Amici Cucciolotti”, prodotte con materiale riciclabile e donate all’ENPA da Pizzardi Editore, grazie al prezioso contributo di tutti i piccoli collezionisti. La consegna delle cucce ai rifugi e alle sezioni Enpa terminerà a fine ottobre ma, un campione rappresentativo sarà comunque disponibile in rifugio, in modo da mostrare a tutti i bambini com'è e ciò che, figurina dopo figurina, hanno contribuito a realizzare. È ancora possibile completare questa bellissima collezione e contribuire a donare una “casa” ai trovatelli dei rifugi.

Programma della giornata (dalle 10.00 alle 17.00):

VISITE GUIDATE: scopri in ns. rifugio e i suoi ospiti

“CE L’HO, MI MANCA!”: Super scambio di figurine “Amici Cucciolotti”

CONOSCIAMOLI: imparerai ad avvicinare i nostri amici a 4 zampe con il gioco (ore 11,00)

TRUCCABIMBI: prova l’emozione di trasformarti in un simpatico animale! (dalle ore 11,30)

EDUCANDO: gli educatori cinofili t’insegneranno a conoscere il linguaggio del corpo del cane (ore 15,00)

GIOCHIAMO: gli indizi canini e troverete il tesoro sepolto in rifugio (ore 16,00)

Tutti i partecipanti riceveranno in dono: L’esclusiva borsa “avventura che non finisce mai è “salvare gli animali”, Il cd “Scalatori di orizzonti” che contiene 12 brani, tra cui l’esclusiva canzone che il maestro Paolo Conte ha voluto dedicare a tutti gli Amanti degli animali, L’esclusivo quaderno pigna. Un’occasione per far fraternizzare i bimbi in allegria educandoli nel contribuire a dare una mano ai meno fortunati che stanno ancora aspettando una famiglia che possa dare loro un po’ di sincero affetto.