Evade dai domiciliari durante l'allarme Coronavirus, 20enne nei guai

I carabinieri della stazione di Mogliano hanno denunciato per evasione un 20enne di Ponzano Veneto che nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari è stato controllato dai militari a Mogliano. Per P.M., queste le iniziali del ragazzo, l'obbligo degli arresti domiciliari impostogli dall'autorità giudiziaria è difficile da rispettare, i militari del radiomobile lo avevano già denunciato la scorsa settimana perché era stato fermato ad un posto di controllo a San Biagio di Callalta senza alcuna autorizzazione ad uscire e lo avevano sanzionato anche per il mancato rispetto delle norme di contenimento COVID-19.

