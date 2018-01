Incidente sul lavoro, operaio muore dopo quindici giorni

PONZANO E' morto al Ca' Foncello di Treviso, dopo una lunghissima agonia, a causa delle gravissime lesioni riportate in un incidente sul lavoro avvenuto lo scorso 21 dicembre presso l'officina "Supercar" di Lancenigo, dove lavorava da tempo: era caduto da un'altezza di due metri, sbattendo violentemente a terra il capo. Lutto a Ponzano per la scomparsa di Franco Zanellato, 54 anni. L'uomo, dopo l'episodio, era ricoverato nel reparto di terapia intensiva del nosocomio trevigiano. Sull'episodio sono in corso indagini da parte del nucleo Spisal dell'Ulss 2. La Procura ha disposto che sul corpo dell'operaio sia effettuata l'autopsia. La moglie e i figli hanno dato l'assenso alla donazione degli organi.