Incendio alla Agri Zootecnica di Ponzano, in fiamme un magazzino

PONZANO Allarme in mattinata presso l'allevamento di tacchini "Agri Zootecnica" di Ponzano per un incendio divampato in un magazzino all'interno dell'azienda. Sul posto sono intervenuti, per spegnere il rogo, i vigili del fuoco di Treviso e i carabinieri che hanno effettuato un sopralluogo. Ancora ignote le cause delle fiamme. I danni sono stati fortunatamente limitati. La nube nera dell'incendio era ben visibile a distanza di alcuni km e ha destato un certo allarme tra i residenti. Le fiamme sono state presto spente e la situazione, già prima delle 13, è tornata alla normalità. In via Morganella giunta anche una pattuglia della polizia locale di Ponzano.