Rogo nell'azienda agricola, distrutte 80 balle di fieno

PONZANO VENETO Un incendio ha devastato, nella tarda mattinata di oggi, circa 80 balle di fieno presenti nell'area dell'azienda agricola "La Perla" di via Marcolin a Ponzano Veneto. Sul posto sono dovute intervenire ben due squadre dei vigili del fuoco dal comando provinciale di Treviso. I danni per l'azienda sono ingenti. L'intervento dei pompieri si è concluso nel primo pomeriggio. Ignote per ora le cause che hanno causato il rogo.