Incendio in un fienile, al lavoro tre squadre dei vigili del fuoco

Un incendio, divampato nel pomeriggio di oggi, ha semidistrutto il fienile presso l'azienda agricola "Rossi Giosuè e Sara" di via Giavaretto, a Ponzano Veneto. Le fiamme, divampate per cause ancora in corso di accertamento, hanno intaccato la paglia presente ma anche il tetto sovrastante. A dare l'allarme, verso le 15.30, è stato il proprietario. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco inviate dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Treviso. Non si sono fortunatamente registrati feriti o intossicati. I pompieri sono rimasti per alcune ore preso la struttura per smassare il materiale, per evitare che le fiamme potessero ripartire. La colonna di fumo bianco era ben visibile in tutto il territorio comunale.

«Sono appena tornato da una visita nel luogo -riferisce il sindaco di Ponzano, Antonello Baseggio- dove ho voluto portare il rammarico è la solidarietà dell'intera Amministrazione. Fortunatamente la parte colpita è stata il deposito di fieno che però ha rovinato alcuni mezzi agricoli. Salvo i diversi capanno di produzione agricola».