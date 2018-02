Ponzano, nuova viabilità a villa Minelli: Benetton rinuncia al progetto

PONZANO VENETO Con riferimento alla proposta di nuova viabilità presentata dalla Benetton per riqualificare l’area vicino a villa Minelli, a Ponzano, vista la crescente polemica da parte delle varie componenti politiche coinvolte nell’amministrazione locale, si comunica che la famiglia Benetton ritira l’offerta di realizzazione del nuovo svincolo e del parco pubblico.

Dagli incontri organizzati dal Comune alla raccolta firme dei cittadini, passando addirittura per l'ipotesi referendum. Troppo polemiche secondo il patron di VIlla Minelli, il quale aveva dichiarato solo due settimane fa ai nostri microfoni che per il bene del paese "l'amministrazione avrebbe dovuto perdere le elezioni per un progetto che resta". Proprio in questi giorni avrebbe dovuto partire la petizione popolare prevista dall'articolo 81 dello Statuto Comunale contro il progetto Benetton. Ora, tra incontri pubblici e attachi politici, l'ipotesi nuova viabilità sparisce e via Minelli rimane ad uso pubblico.