Piante di marijuana alte quasi due metri in giardino, arrestato un 43enne

Nel giardino della sua abitazione aveva fatto crescere, amorevolmente, tre meravigliose piante di marijuana dell'altezza di quasi due metri. Per nasconderle dalla vista, incuriosita, dei passanti, aveva piazzato anche un paravento con del telo ombreggiante. Tutto inutile. Stamattina, 6 agosto, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri di Treviso, coordinati dal comandante Caminiti, hanno arrestato un insospettabile 43enne di Ponzano Veneto per produzione non autorizzata di sostanze stupefacenti.

L’uomo, infatti, per arrotondare lo stipendio aveva pensato di piantare nel giardino della sua abitazione alcune piante di marijuana che crescendo erano diventate così evidenti da costringerlo a realizzare un paravento per evitare che i passanti si insospettissero. Lo stratagemma però non ha ingannato i militari che, anzi, passando sono stati incuriositi dallo strano manufatto e guardando oltre hanno scoperto le piante.