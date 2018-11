Ladri assaltano il bar, sparite tre slot machines

Ladri in azione nella notte tra domenica e lunedì a Ponzano Veneto, presso il bar "Le Piramidi" del distributore di benzina Repsol a Paderno di Ponzano Veneto, in via Roma. Ignoti, dopo aver scassinato la porta d'ingresso, sono penetrati all'interno del locale rubando tre slot machines. Il bottino ammonterebbe ad alcune migliaia di euro . Sull'episodio indagano ora i carabinieri del nucleo radiomobile di Montebelluna. L'allarme era scattato alle 3.40 circa.