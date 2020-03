Assalto al distributore "Repsol", scassinate due colonnine

Ladri in azione nella notte tra domenica e lunedì presso la stazione di servizio "Repsol" di via Roma, a Paderno di Ponzano. Ignoti hanno scassinato due colonnine del distributore self service appropriandosi dell'incasso del week end. Ignoto l'ammontare del bottino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Montebelluna che ora indagano sull'episodio; saranno acquisite nelle prossime ore le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Non si esclude, dopo il colpo di qualche giorno fa a Signoressa presso un altro distributore, che vi sia una banda specializzata in questo tipo di assalti.