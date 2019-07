Scippi a raffica a Ponzano, tre in una settimana: scatta l'allarme

Tre scippi in una settimana e a Ponzano Veneto scatta l'allarme. Martedì mattina l'ultimo episodio, in via Marconi, a Ponzano Veneto, la strada che dalla rotatoria del supermercato Spak conduce alla chiesa parrocchiale di Ponzano Veneto. Erano da poco trascorse le 9.30 quando una pensionata di 73 anni, residente in zona, è stata vittima di un ignoto malvivente che le ha sfilato dalle mani la borsetta e si è poi dileguato di corsa. Davvero molto modesto il bottino: documenti d'identità e poche decine di euro.

L'anziana, sorpresa e spaesata per quanto è accaduto, non ha potuto far altro che rivolgersi ai carabinieri di Paese per denunciare l'episodio. Quello degli scippi sta diventando un problema molto serio e sentito da parte dei cittadini, tanto che il sindaco Antonello Baseggio intende affrontarlo con l'aiuto di nuove telecamere di videosorveglianza.

L'ultimo episodio in ordine di tempo si era consumato venerdì a Merlengo. Una signora che stava pedalando in sella alla propria bicicletta nella zona delle scuole elementari è stata avvicinata da un uomo vestito di scuro, anche lui in bici. Una volta accanto alla donna, questo ha improvvisamente allungato il braccio impossessandosi della borsetta che si trovava nel cestino della bicicletta e che conteneva il portafoglio con 50 euro, i documenti e due mazzi di chiavi. Due giorni prima altro colpo, stavolta nei pressi della farmacia di Paderno, con la stessa dinamica. In quel caso le telecamere lo avrebbero immortalato durante lo scippo, ma i fotogrammi non sono bastati ad identificarlo. Al vaglio possibili collegamenti con analoghi scippi che in queste ultime settimane sono avvenuti a Paese e nel quartiere trevigiano di Santa Bona.