Perseguita e minaccia di morte l'amante, rinviato a giudizio per stalking

Lasciato dall'amante, a cui aveva fatto la promessa di mollare la moglie per lei, si è trasformato in uno stalker che ha reso impossibile la vita alla donna con cui aveva intrecciato una relazione extraconiugale. Dopo averla minacciata di morte con un coltello puntato alla gola e aggredita per ben due volte, l'uomo è stato denunciato e indagato dalla Procura di Treviso per stalking. Stamattina., giovedì, il gip Bruno Casciarri lo ha rinviato a giudizio (inizio del processo il prossimo 24 giugno) respingendo la richiesta del difensore, l'avvocato Alessandra Nava del Foro di Treviso, di giudizio abbreviato condizionato alla deposizione della presunta vittima, che si è costituita parte civile assistita dall'avvocato Edoardo Pinto.

«Non preoccuparti di mia moglie, presto mi separo»: aveva raccontato l'uomo, un 56enne di Ponzano, all'amante dopo che la coniuge tradita, scoperto l'inciucio, si era presentata più volte davanti alla casa della rivale mettendo in atto delle vere e proprie scenate di gelosia. Ma quella promessa non è mai stata mantenuta e così la donna, 50enne, ha deciso di scaricarlo. Lui non lo ha accettato e avrebbe iniziato a tormentarla: appostamenti, telefonate, messaggi. Poi anche minacce e botte. «Torna con me o ti uccido»: le avrebbe detto puntandole un coltello alla gola. Per poi incontrarla altre due volte e prenderla a botte, tanto da costringerla a rivolgersi al pronto soccorso. L'uomo si difende sostenendo di non aver mai avuto una relazione con lei e che anzi sarebbe stata la 50enne a fargli delle avances, che lui avrebbe sempre respinto. «E adesso - ha detto - mi accusa di queste cose per vendicarsi».