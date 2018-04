Prevenire i furti in abitazione e le truffe agli anziani

PONZANO VENETO Giovedì 12 aprile, alle 20.30, nella Casa dei Mezzadri (sala del Palio) i carabinieri della Compagnia di Montebelluna terranno un incontro pubblico per sensibilizzare e informare i cittadini, soprattutto gli anziani, sul fenomeno delle truffe e dei furti, spiegandone gli aspetti, le principali caratteristiche e fornendo consigli e suggerimenti per permettere a tutti di avere le basi necessarie per riconscere e segnalare un potenziale truffatore. L'incontro è aperto a tutta la cittadinanza.