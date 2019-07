Aperture estive uffici postali a Ponzano Veneto, ecco gli orari

Il Sindaco di Ponzanto, Antonello Baseggio, comunica che è pervenuta la comunicazione da parte di Poste Italiane in merito alla rimodulazione delle aperture estive giornaliere e quindi degli orari degli uffici postali. Per garantire un maggior equilibrio tra la disponibilità del personale e le richieste dei cittadini, l'ufficio postale di Ponzano di via Burlini chiuderà tutti i venerdì ed i sabati dal 9 agosto fino al 24 dello stesso mese, mentre l'ufficio centrale sito a Paderno in via Cicogna non subirà cambiamenti. Si è conventuto con Poste Italiane di pubblicizzare ed informare l'utenza delle variazioni per facilitare l'eventuale spostamento in altri uffici. Poste Italiane inoltre ricorda che attraverso i servizi online si potranno comunque gestire servizi come l'invio di corrispondenza e pagamenti di bollettini ed altro. Naturalmente come comune non possiamo che prendere atto della decisione ed essere comunque felici rispetto ad altre realtà di altri comuni presi con i tagli degli uffici e la chiusura permanente degli uffici distaccati.