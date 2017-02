A Ponzano Veneto avviato il progetto di Scuola Edile con "Impresa Civica"

PONZANO VENETO Imparare il mestiere lavorando per la comunità. E’ il progetto “Impresa Civica”, promosso dalla Scuola Edile di Treviso, il Centro di formazione professionale che organizza i percorsi a qualifica triennale per i ragazzi che saranno impiegati in edilizia, che ha preso avvio a fine gennaio e vede gli studenti intervenire mediamente due giorni a settimana. Attualmente, gli studenti stanno svolgendo lavori per conto del Comune di Ponzano Veneto. In particolare gli allievi del 3° anno, guidati e coordinati da un docente istruttore con la direzione dei tecnici comunali, stanno ricostruendo il vialetto d’ingresso dell’ex scuola elementare ora adibito a Casa delle Associazioni di via Santandrà. Tra aprile e maggio, sempre nello stesso stabile comunale, eseguiranno i lavori di rifacimento della guaina sul tetto piano.



Sono lavori di manutenzione straordinaria che il Comune aveva previsto e che sono stati affidati agli studenti frequentanti il 2° e 3° anno del percorso scolastico triennale a qualifica per operatore edile promosso da Scuola Edile/Centro Edilizia di Treviso nell’ambito delle attività in diritto-dovere all’istruzione e formazione professionale. Percorsi scolastici autorizzati dalla Regione del Veneto, le cui direttive innovative prevedono di svolgere una parte delle attività pratiche, anziché nei laboratori interni del Centro di Formazione Professionale, direttamente in ‘situazione reale’. Proprio in questi giorni viene ripristinato il vialetto di ingresso, che era diventato impraticabile essendosi negli anni sollevato il porfido di pavimentazione. Dopo aver analizzato il progetto, calcolato le quantità e tipologia dei materiali, predisposto il piano di Sicurezza, si è quindi rimossa la vecchia pavimentazione, scavato il terreno, ritracciato il percorso, steso il tessuto non tessuto e la rete d’armo, gettato il magrone. Dopo la posa delle cordonate, verrà gettato la platea, steso il ghiaino di sottofondo e posate le betonelle. Entro fine mese quindi il vialetto sarà rifatto a nuovo e permetterà l’accesso alla Casa delle Associazioni anche ai disabili.



“Con questa iniziativa abbiamo raggiunto un duplice scopo – dichiara l’Assessore ai lavori pubblici di Ponzano Renzo Trevisin - ovvero di aver investito nella formazione dei giovani che hanno avuto la possibilità di cimentarsi sul campo, l’altra di aver realizzato un lavoro che per scarsità di risorse rischiava di essere portato avanti nel tempo. Mi complimento e ringrazio gli studenti e i loro docenti, con tutta la Scuola Edile di Treviso, per il loro impegno e il lavoro che stanno svolgendo. Ora la casa delle Associazioni è accessibile direttamente anche dall’ingresso principale di via Santandrà. La comunità di Ponzano potrà così continuare ad utilizzare al meglio uno spazio importante che come Amministrazione abbiamo destinato alla socialità e messo a disposizione delle molte ssociazioni di Ponzano”.



“Un’esperienza sicuramente positiva – hanno dichiarato il Presidente di Centro Edilizia/Scuola Edile Davide Feltrin ed il vice Marco Potente - che abbiamo voluto intraprendere nel rispetto delle direttive regionali riguardanti la formazione professionale e che ha visto gli studenti impegnarsi al massimo con piena responsabilità. Un bravi a loro e all’istruttore Alex Camelato, per l’entusiasmo e la buona volontà dimostrata. La formazione professionale così praticata è una modalità alternativa di apprendimento che contribuisce a superare le distanze tra realtà scolastica e mondo del lavoro. Per il nostro Centro di formazione professionale - gestito pariteticamente da Unindustria-Ance Treviso e rappresentanti dei sindacati edili - questo è un obiettivo strategico sia perché rafforza la preparazione dei giovani che andranno ad operare nelle imprese edili, ma anche perché porta benefici alle nostre comunità”.