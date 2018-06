Tremendo schianto sulla Postumia: muore donna 64enne, bimba in rianimazione

PONZANO VENETO Drammatico schianto nella tarda serata di giovedì sulla Postumia a Ponzano Veneto, in prossimità dell'incrocio del ristorante "Al Baston", tra via Volpago Nord e via del Bellato. Coinvolte nell'incidente tre vetture: una Fiat Panda guidata da P.G., una Opel Corsa condotta da una 65enne di Paese, Natalia Frare, e con a bordo la nipotina, una bimba di appena tre anni, e una Range Rover . Ad avere la peggio è stata la donna, morta poco dopo il trasporto all'ospedale Ca' Foncello di Treviso mentre la piccola è in condizioni molto gravi e si trova ricoverata nel reparto di terapia intensiva del nosocomio trevigiano. Sul posto sono intervenute le ambulanze del Suem 118, i vigili del fuoco di Treviso e le forze dell'ordine che hanno svolto i rilievi di legge per chiarire la dinamica dell'incidente.

"La sorte ha colpito -scrive il consigliere comunale a Ponzano, Antonello Baseggio- la famiglia del Presidente della Zona Nord, comitato sempre impegnato nel risolvere il problemi della zona a nord della Postumia Romana e tra le altre cose proprio l'incrocio maledetto! In questi frangenti, dopo una telefonata al Presidente del Consiglio Renzo Zago (membro storico del Comitato stesso) al quale ho dato tutta la solidarietà del gruppo e il sostegno alle iniziative utili e necessarie, vanno le condoglianze più sincere alla famiglia. A seguito dell'ennesimo incidente all'incrocio "al Baston" dove ieri ha perso la vita una donna e la sua nipotina versa in gravi condizioni urge un intervento a voce comune dell'intera amministrazione! Al Sindaco pieno sostegno nelle iniziative che vorrà prendere perché si trovi finalmente una soluzione all'incrocio più pericoloso e mortale del nostro comune. Una soluzione era quasi giunta circa vent'anni fa quando con una perequazione la Benetton doveva al comune una somma ingente di oneri ma furono scelte altre destinazioni sicuramente necessarie. Oggi siamo all'ennesimo punto di svolta o si interviene o si perde un'altra sfida e ahimè anche un altra vita. Una soluzione momentanea ed immediata? Un impianto semaforico imponendo alla Provincia l'unica soluzione a breve mandato!".