L'ultimo concerto della storia dei Pooh: Palaverde in delirio

VILLORBA Prima la consegna, in mattinata, delle chiavi della città di Treviso da parte dell'amministrazione comunale, poi quello che potrebbe (il condizionale è d'obbligo) essere stato l'ultimo concerto della loro storia. I Pooh martedì, per festeggiare una carriera lunga 50 anni, si sono esibiti in un Palaverde stracolmo e in delirio: riproposto un repertorio che ha segnato la storia della musica italiana.