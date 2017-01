Popolari Venete, Laura Puppato: "A breve ci sarà una commissione d'inchiesta"

MONTEBELLUNA “Ieri, in Senato, si è concluso l’iter investigativo sul sistema bancario, che per mesi ha tenuto occupata la Commissione Finanze, in un lungo lavoro che testimonia l’attenzione che fin da subito la politica nazionale ha posto sul crack di alcune banche italiane, tra cui le due popolari venete che hanno dissipato il risparmio di migliaia di cittadini. L’obiettivo della Commissione d’inchiesta, di cui ho chiesto di far parte, è quello di garantire trasparenza in tutti i processi e delineare le responsabilità dei diversi attori su quanto successo”. Lo dice Laura Puppato, senatrice PD e azionista di Veneto Banca.

“Il crack delle banche ha creato un vulnus enorme nell’economia dei nostri territori, non solo dissipando denaro che tanti risparmiatori avevano messo da parte con molta fatica, ma anche andando a ledere la fiducia creata in passato, tanto che oggi è difficile potersi fidare della propria banca - ha aggiunto la senatrice - oggi la trasparenza dell’operato delle banche e di chi dovrebbe controllarle è interesse di tutti, dei cittadini e degli stessi istituti di credito, per provare a rilanciare un modello pulito e capace di costruire di nuovo un rapporto di fiducia basato sula trasparenza dei processi”.