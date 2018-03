In città arriva la Popolarissima: modifiche e divieti per autobus e viabilità

TREVISO Sarà una domenica all'insegna dello sport, quella in arrivo nel capoluogo di Marca, grazie al ritorno in città della Popolarissima. La corsa ciclistica ha costretto però l'amministrazione comunale e i vertici di Mobilità di Marca a prendere una serie di provvedimenti per modificare in maniera sostanziale la viabilità stradale e i percorsi dei bus cittadini per buona parte della giornata di domenica.

Tutte le linee Mom, fino alle ore 18, saranno deviate sulla circonvallazione all'esterno delle mura, servendo tutte le fermate lungo il percorso. Inoltre, tra le ore 12:30 e le 16, le linee urbane ed extraurbane potrebbero subire lievi ritardi causati dalle interruzioni momentanee della viabilità al passaggio dei ciclisti. La Linea 61, dalle ore 12:30 alle ore 16:00 circa, non transiterà in via Montello ma verrà deviata in entrambe le direzioni su viale Luzzatti, servendone le fermate. Disagi che non riguarderanno solo i pendolari. Anche la viabilità in città per auto e moto è stata pesantemente modificata dall'amministrazione. Dalle 6 del mattino alle ore 18 sarà infatti attivo il divieto di sosta in Piazzale Burchiellati, viale Burchiellati e viale Frà Giocondo. Chi arriverà dalle 7 alle 18 a Treviso non potrà sostare nemmeno in via Mura San Teonisto, viale D’Alviano, via Caccianiga, Borgo Mazzini, Borgo Cavalli, viale Terza Armata, curva stadio, v.le Nino Bixio, via Cal di Breda, strada San Pelaio, via Montello, viale fratelli Cairoli, via Cortese e piazza Trentin, pena la rimozione della propria auto.

Moto e veicoli non potranno inoltre circolare nelle seguenti zone della città: dalle ore 06, fino al termine della manifestazione in viale Frà Giocondo e nell'intera area circostante. Dalle 11 in poi su viale Burchiellati, Borgo Mazzini e Borgo Cavalli. Dalle ore 11.45 e fino a termine manifestazione non si potrà circolare nel tratto di circonvallazione interna da porta Calvi a porta Piave; dalle ore 12,15 su tutte le vie e strade interessate dal percorso della gara sarà attuata la temporanea sospensione del traffico stradale al passaggio della carovana ciclistica cosi come predisposto dal provvedimento della Prefettura. La polizia locale provvederà a segnalre agli automobilisti le variazioni alla circolazione ma chi sarà sorpreso a non rispettare i divieti andrà incontro a una serie di pesanti sanzioni. Infine, anche a Vittorio Veneto sarà una domenica all'insegna dello sport. In centro città si svolgeranno le manifestazioni sportive "Eroica Marathon", "Maratonina della Vittoria Alata" e la "Eroica City Ran". Ciò comporterà una serie di modifiche per le corriere Mom dirette in città. Le Linee 30 e 120 saranno deviate su percorsi alternativi. Da inizio a fine servizio saranno sospese le fermate urbane: "Viale della Vittoria", "Via L.Da Vinci", "Via Cavour". Le fermate alternative più vicine saranno: "Piazza Medaglie D'Oro", "Punto Rendez Vous", Via Nannetti "Agribella" e Via Virgilio "La Torre". Da inizio servizio alle ore 16:00 saranno invece sospese le fermate urbane di Via Marconi, Porta Cadore, V.B.go Sega, Savassa, Via Forcal e Via Trementina. La fermata alternativa più vicina sarà quella di Via Calcada "Gradinata". Dalle 9 alle ore 10 è inoltre sospesa la fermata extraurbana di Via Galilei.