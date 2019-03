False immatricolazioni e evasione su auto di lusso, 57 truffati nella Marca

La Guardia di Finanza di Pordenone ha condotto l'operazione "Cars lifting" nella quale sono state scoperte un'evasione fiscale pari a oltre 30 milioni di euro, immatricolazioni fraudolente nel commercio online di auto di lusso per un totale di oltre due milioni e un sodalizio criminoso responsabile della truffa di 835 persone in 18 regioni italiane.

Le indagini, della durata di circa due anni, hanno portato al fermo di cinque persone e all'ingente sequestro di immobili e valori in tutta Italia per oltre cinque milioni di euro. Gli indagati sono 18 e sono accusati dei reati fiscali, di associazione a delinquere, truffa e falso materiale e ideologico. L'operazione è stata condotta dai finanzieri del capoluogo pordenonese assieme alla Polizia Stradale di Udine.

Tre sono gli arresti di altrettante persone rispettivamente residenti a Pordenone, Anzio e Nettuno, mentre agli altri due è stato notificato l'obbligo di fissa dimora. A carico di ulteriori 13 persone, tra i quali titolari di agenzie di pratiche automobilistiche, sono state condotte perquisizioni sia personali che domiciliari. Le persone truffate in Veneto risultano essere 210, tra cui 57 nella Marca, come riportato nella tabella qui sopra. (Moreno Morello era presente alla conferenza stampa, foto qui in basso)