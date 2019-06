Persona si getta dal ponte di Tremeacque, ricerche in corso

I vigili del fuoco dei comandi provinciali di Treviso e Pordenone, oltre ai carabinieri, stanno svolgendo in queste ore ricerche di una persona, le cui generalità non sono ancora state rese note, nella acque del fiume Livenza, al confine tra la Marca e il friuli Venezia Giulia, nei pressi del ponte Tremeacque, in via Tremeacque, tra Mansuè e Meduna. Dei passanti, stando ad una prima ricostruzione, avrebbero visto una persona buttarsi nel fiume. L'allarme è scattato alle 8.50 circa.