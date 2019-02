Furti tra le province di Treviso e Pordenone, sgominata banda di "topi d'appartamento"

E' in corso dalle prime ore dell'alba una vasta operazione della Polizia di Stato di Pordenone che sta eseguendo arresti e perquisizioni in Friuli Venezia Giulia, Veneto e Lombardia, nei confronti dei componenti, tutti di origine albanese, di una pericolosa banda criminale specializzata nella commissione di reati predatori in ville ed abitazioni ubicate nel Nord-Est.

I provvedimenti restrittivi in carcere sono stati disposti dall'autorità giudiziaria pordenonese nei confronti di tre albanesi, pluripregiudicati per reati specifici, responsabili di 33 furti aggravati in ville ed abitazioni, oltre che di altri 70 reati predatori, in fase di riscontro e riconducibili allo stesso gruppo criminale, tutti commessi ad iniziare dallo scorso periodo prenatalizio, principalmente nelle Province di Pordenone e Treviso.