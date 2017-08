A Portobuffolè arrivano ben 10 giorni di eventi: ritorna la tradizionale Sagra di Santa Rosa

PORTOBUFFOLE' Apre venerdì sera a Portobuffolè la centenaria Sagra di Santa Rosa, manifestazione che per dieci giorni animerà l’incantevole borgo della provincia di Treviso. Inserita nella rassegna "Malanotte d’estate" promossa da Unpli Treviso, Unione Nazionale pro Loco Italiane, la manifestazione celebra la tradizionale fiera del bestiame che si è tenuta per secoli nell’ultimo fine settimana d’agosto.

L’evento organizzato dalla Pro Loco ha stilato un ricco programma di spettacoli, visite, eventi e degustazioni della specialità gastronomiche tradizionali come i vini e le famose “trippe di Santa Rosa”. Si parte venerdì sera alle 19 con l’apertura dello stand gastronomico e dalle 21:00 con una serata dalle note country, musica live anche sabato 19. Domenica 20 agosto la 38a edizione di 4 pedaeae attorno a Prot vedrà i partecipanti impegnati in una corsa in bici non competitiva di circa 25 chilometri. Gli amanti di briscola e tresette non potranno mancare alle serate di lunedì 21 e martedì 22 agosto per i tradizionali tornei che premieranno i vincitori con premi in natura per il valore di 1000€. Gli allievi del Lab.64 di Ponte di Piave offriranno, mercoledì 23, uno spettacolo mostruosamente divertente per tutta la famiglia.

La manifestazione proseguirà con serate di musica live fino a sabato 26 agosto quando toccherà alla centenaria Fiera di santa Rosa animare l’intera giornata con il mercatino dell’artigianato artistico I lavori de na volta e con l’esposizione di animali da cortile per le vie del centro. Infine una serata dedicata al ballo liscio chiuderà la manifestazione domenica 27 agosto. Tutte le informazioni su www.malanottedestate.tv