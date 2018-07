Strappa una collana d'oro ad un'anziana e scappa, denunciato

POSSAGNO Si è avvicinato ad una donna di 75 anni, per strada a Possagno, le ha strappato dal collo una catenina in oro ed è fuggito. Il responsabile dell'episodio, un marocchino di 52 anni, pensava di averla fatta franca ma i carabinieri di Crespano sono riusciti ad identificarlo e denunciarlo per il reato di furto con strappo. Il fatto è avvenuto il 3 giugno scorso. Fondamentali per le indagini dei militari sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona oltre ad alcune testimonianze.