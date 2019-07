Scaraventata a terra e derubata del cellulare, 26enne rapinata per strada

Scaraventata a terra e derubata dello smartphone che teneva in mano. Un'aggressione in piena regola, violenta e dai contorni per certi versi ancora poco chiari, quella subita da una ragazza di circa 26 anni da parte di due giovani in bicicletta che dopo la rapina hanno fatto perdere le proprie tracce, sparendo nel nulla. L'episodio è avvenuto nella serata di domenica, poco dopo le 21.30, lungo via Contrada Cunial a Possagno, di fronte ad un condominio. Vittima della rapina una donna, sposata e di origine dominicana, che vive proprio nello stabile e si trovava di fronte al cancello principale. Sull'episodio indagano i carabinieri di Riese Pio X.