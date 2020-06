«Non ce la faccio più»: operaio si toglie la vita

«Non ce la faccio più»: poche parole, scritte su un pezzo di carta, per spiegare il suo gesto. Tragedia del male di vivere nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 24 giugno a Possagno, in località San Rocco. A togliersi la vita un operaio di 55 anni, di origini croate, già sofferente di crisi depressive. L'uomo è stato trovato impiccato al ramo di un albero. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Castelfranco Veneto. La salma, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stata trasferita in obitorio a Castelfranco Veneto per un'ispezione cadaverica.

