La Marca trema, scossa di terremoto a Possagno

POSSAGNO Una lieve scossa di terremoto, di magnitudo 3.0, è stata registrata alle 9.36 di stamane, mercoledì, nella zona di Possagno, dai sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e vulcanologia. L'epicentro è collocato a circa 10 km di profondità. Non si segnalano danni a persone o cose. I residenti della zona hanno sentito distintamente la scossa. Alcune telefonate sono giunte presso il comando provinciale dei vigili del fuoco di Treviso. Il sindaco di Possagno, Valerio Favero, si è occupato di svolgere, con l'ausilio di un tecnico del Comune, i sopralluoghi presso gli edfici della zona. "Ai piani superiori si è sentito un botto, come un'esplosione: è durato qualche secondo, è stato spaventoso": ci racconta una testimone. L'allarme si è rapidamente propagato anche e soprattutto via Facebook.

"E' stata una scossa superficiale, sussultoria, un solo colpo -spiega il sindaco- i ragazzi delle scuole elementari sono stati fatti evacuare dalle maestre. Durante il sopralluogo non sono stati rilevati altri danni: abbiamo controllato anche la materna e il Cavanis e non ci sono problemi. Ho fatto, con il nostro tecnico, un giro del paese e una verifica al museo del Canova. C'è stata tanta paura ma fortunatamente è tutto a posto, speriamo non ricapiti".

Controlli sono stati effettuati anche nei territori di Cavaso del Tomba, Crespano, Paderno del Grappa, Asolo e Pederobba.