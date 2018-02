Museo di Santa Caterina: esauriti tutti i posti per "Vi presento Rodin" di Marco Goldin

TREVISO Sono già stati esauriti in prevendita tutti i posti per il recital di Marco Goldin, con Remo Anzovino al pianoforte, dal titolo "Vi presento Rodin", che si svolgerà il prossimo sabato 24 febbraio, alle ore 17.30, nell’auditorium del Museo Santa Caterina a Treviso, in occasione della prima giornata di apertura al pubblico della mostra "Rodin. Un grande scultore al tempo di Monet".

Pertanto non è più possibile prenotare per questo evento. Senza problemi però si potrà in quello stesso giorno visitare la mostra, presentandosi direttamente in cassa per il biglietto e l’ingresso immediato, per scoprire le decine e decine di meravigliose sculture di Rodin, dal Bacio al Pensatore al Balzac, in un percorso emozionante che unisce anche i suoi disegni e due quadri di Monet e Munch. Sempre alla cassa della mostra, potrete prenotare un posto nelle visite guidate in partenza anche sabato 24 febbraio, sia il mattino che il pomeriggio.

La mostra anche sabato 24 febbraio osserverà il normale orario dei fine settimana, dalle 9 alle 19, con chiusura della biglietteria alle ore 18. In ogni caso per informazioni e prenotazioni, valide dalla domenica 25 febbraio, potete contattare il nostro call center al numero 0422.429999, oppure consultare il sito www.lineadombra.it.