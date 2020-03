Auto abbatte un lampione e finisce fuori strada, ferita una 49enne

Se l'è cavata con ferite fortunatamente lievi l'automobilista, una 49enne della zona, protagonista di un incidente avvenuto poco prima delle 8.20 a Povegliano, in via Camalò. Un'auto, fuori controllo, è finita fuori strada, abbattendo un lampione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Treviso, il Suem 118 e una pattuglia della polizia stradale: gli agenti hanno svolto sul posto i rilievi del caso per accertare le cause dello schianto. La 49enne è rimasta incastrata tra le lamiere ma non ha mai perso conoscenza: immediato è scattato il trasferimento al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Le sue condizioni non sono fortunatamente gravi.