A Povegliano con il progetto "Costruire relazioni"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Continua a Povegliano il progetto Comunità Educante, che l'Amministrazione trevigiana rivolge all'intera cittadinanza riservando particolare attenzione a scuola e famiglia. In seno alle tematiche proposte, l'iniziativa Costruire Relazioni, organizzata dal Comune in collaborazione con il Centro Studi Podresca, è pensata per sviluppare la qualità delle relazioni e contribuire alla sinergia di tutte le figure del panorama educativo. La conferenza di presentazione a ingresso libero è in programma giovedì 12 gennaio alle ore 20.30 nella sala conferenze della Biblioteca di Povegliano. Le relatrici Irene Tessarin e Francesca Girotto illustreranno una panoramica del progetto, esplorando la ricerca L'arte di educare, che propone a genitori e insegnanti strumenti semplici ed efficaci da subito applicabili per maturare le doti personali e le abilità di relazione. Daranno poi ampio spazio alla Scuola delle Abilità, innovativo percorso di studio dedicato allo sviluppo delle abilità umane per bambini e ragazzi. Le abilità personali diventano conoscenza condivisa da giovani e adulti, generando uno spazio di comprensione reciproca e relazioni collaborative. A scuola e in famiglia! Il progetto entra nel vivo sabato 21 gennaio alle 14.00, primo incontro del corso per adulti e dei laboratori per bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni. Il secondo appuntamento è in calendario il 18 febbraio. Docenti Irene Tessarin e Francesca Girotto. Sede del corso Scuola Media ed Elementare di Povegliano via Masetto 9. Per informazioni e iscrizioni contattare la segreteria del Centro Studi Podresca da lunedì a venerdì chiamando 0432.713319 o scrivendo a info@podresca.it. In alternativa chiamare l'ufficio Pubblica Istruzione al numero 0422.871142 o inviare mail a istruzione@comune.povegliano.tv.it Antonella Olivieri Centro Studi Podresca - Borgo Podresca 1 - Prepotto - UD - info@podresca.it www.podresca.it Ufficio Stampa: Antonella Olivieri - olivieri.antonellacarmen@gmail.it- cell.+393471076941