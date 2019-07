Si taglia quattro dita con la motosega, ferito un 78enne di Mel

Incidente nella tarda mattinata di oggi, martedì, una baita nella zona del Praderadego, in Comune di Follina, al confine tra la provincia di Treviso e quella di Belluno. A restare ferito un boscaiolo 78enne di Mel, B.A.. L'anziano segando del legname (con una sega elettrica) è rimasto ferito in modo molto grave ad una mano, amputandosi ben quattro dita. Sul posto è intervenuto l'elicottero del Suem di Treviso che ha trasportato il 78enne al Ca' Foncello. Vista la gravità della lesione i medici hanno deciso per il trasferimento d'urgenza presso l'ospedale di Padova, dove il boscaiolo bellunese è stato sottoposto ad ulteriori cure per cercare di salvare il dito. Un'impresa questa purtroppo non semplice: per questo motivo i medici non hanno ancora sciolto la prognosi per quanto riguarda il 78enne.