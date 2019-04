Precipita con il parapendio nei pressi di un agriturismo: ferito un 40enne

Sabato pomeriggio impegnativo per l'elisoccorso di Treviso e Pieve di Cadore. Verso le ore 13.55, infatti, l'elicottero dell'ospedale Ca' Foncello si è alzato in volo per raggiungere la zona di Pianezze, più precisamente Strada Balcon a Valdobbiadene dove, nei pressi dell'omonimo agriturismo, il 40enne L.S. di Cona (VE), sul posto con amici, era da poco precipitato da una quindicina di metri di altezza, con la propria vela da parapendio, in un prato. Subito soccorso dai sanitari del Suem 118 di Valdobbiadene e da una squadra del Soccorso alpino delle Prealpi Trevigiane, è stato poi stabilizzato dal personale medico dell'eliambulanza e dal tecnico di elisoccorso sbarcati nelle vicinanze e caricato in barella. Il 40enne è stato così trasportato dai soccorrirori per una settantina di metri, per essere infine caricato a bordo del velivolo e accompagnato all'ospedale di Treviso per gli accertamenti del caso a causa del fatto che lamentava dolori alla schiena.

Alle ore 14.24, invece, un parapendista è precipitato a Semonzo del Grappa: fortuantamente, però, in questo caso la vela è rimasta incastrata tra le fronde di un albero che ha così attutito l'impatto. L'uomo, sostanzialmente illeso, è stato poi recuperato dal soccorso alpino con l'ausilio dell'elisoccorso di Pieve di Cadore (BL).

