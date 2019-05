Prefabbricato in cemento cade dal camion, casello di Treviso nord in tilt

Singolare incidente attorno alle 13, lungo le rampe di uscita dello svincolo autostradale di Treviso Nord. Un camion ha perso il carico che stava trasportando, ovvero un pesante manufatto in cemento armato (un muro prefabbricato di 2 metri per 4 con uno spessore di alcune decine di centimetri) che è finito di traverso sulla carreggiata: il mezzo pesante, condotto da un autotrasportatore italiano, stava viaggiando lungo l'autostrada A27 e da Venezia stava procedendo in direzione Belluno, lungo la carreggiata Nord: imboccato lo svincolo di uscita del casello di Treviso nord, il blocco trasportato dal mezzo pesante è letteralmente scivolato sull'asfalto. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia stradale del vicino distaccamento della A27. Nel tratto interessato, per alcuni minuti, è stato necessario istituire un senso unico alternato e i rallentamenti sono stati comunque minimi. Sul posto è stato necessario far intervenire un mezzo della "Zorzi autosoccorso". La situazione, nell'arco di alcune ore, è tornata alla normalità. Sull'episodio hanno svolto accertamenti gli agenti della polstrada: si ipotizza che l'ancoraggio con cui il manufatto in cemento era sistemato sul mezzo pesante non fosse idoneo al trasporto.