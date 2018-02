Accordo in Prefettura: nei centri accoglienza della Marca arriva la Guardia di Finanza

TREVISO Nella giornata di venerdì 16 febbraio è stato sottoscritto dal Prefetto Laura Lega e da Oscar Meneghetti, presidente dell'associazione nazionale finanzieri d’Italia, uno speciale protocollo che prevede la partecipazione degli iscritti all’ANFI alle attività di verifica all’interno dei centri di accoglienza dei richiedenti asilo nella Marca trevigiana.

L’iniziativa promossa dalla Prefettura di Treviso, costituisce il primo protocollo del genere autorizzato dal Ministero dell’Interno e punta ad intensificare le attività di controllo già svolte dall’Ufficio del Governo nei 95 centri di accoglienza presenti in provincia, che realizzano il principio dell’accoglienza diffusa. Il Prefetto di Treviso ha sottolineato come l’intesa si muova nell’ottica di un rafforzamento della legalità e del rigore nella gestione del sistema di accoglienza dei migranti, allargando la squadra già in azione con le professionalità dei finanzieri che concorreranno ad un innalzamento dei livelli di vigilanza. Il Prefetto Lega ha poi manifestato apprezzamento e soddisfazione per la disponibilità degli iscritti all’ANFI che hanno già partecipato nella giornata odierna ad un primo incontro di formazione e diventeranno a breve operativi. L’obiettivo che la Prefettura trevigiana intende raggiungere è la sempre migliore efficienza del sistema di accoglienza e verifica dei servizi resi dagli Enti Gestori per il controllo della spesa pubblica.