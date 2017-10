Cambio del nome di una via, la Prefettura replica a Szumski

TREVISO "Dalla lettura dell’ articolo su “Il Gazzettino “ di Treviso del 12.10.2017 risulta -si legge in un comunicato emesso dalla Prefettura di Treviso- che il Sindaco di Santa Lucia di Piave si sia lamentato di aver ricevuto - su apposita domanda di tale Ente tesa a variare la denominazione di un tratto di strada da vicolo Crevada a vicolo Ruio - un’autorizzazione dagli Uffici di questa Sede a variare la denominazione a vicolo del Ruio. Risulta invece che non sia stata mai presentata alcuna istanza allo scrivente ufficio in merito al cambio di toponomastica richiesto, né del resto lo scrivente Ufficio è competente ad esaminare ed autorizzare tali tipi di istanze. È competente invece la Soprintendenza Belle arti e Paesaggio di Venezia. Con riferimento ai commenti offensivi della vicenda ascritti al Sindaco, questo Ufficio respinge ogni insinuazione, in quanto tutte le attività rese dal personale della Prefettura sono improntate a massimo spirito di servizio".