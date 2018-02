Camion si schianta sul Passante di Mestre, autista illeso per miracolo

PREGANZIOL Stava percorrendo al volante del suo camion il Passante di Mestre, in direzione di Trieste. Improvvisamente, per un improvviso malore, una distrazione o un colpo di sonno, ha perso il controllo del mezzo nei pressi del casello di Preganziol, schiantandosi contro il guard rail e le barriere. L'incidente, avvenuto poco dopo le 7 di oggi, martedì, non ha avuto fortunatamente conseguenze tragiche. Il camionista, miracolosamente, è rimasto illeso e per lui non è stato necessario ricorrere alle cure mediche. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Treviso, il Suem 118 e la polizia stradale che ha effettuato i rilievi di legge del caso. Il traffico ha subito solo lievi rallentamenti.