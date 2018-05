Preganziol, camion perde il carico: Terraglio invaso dai sassi

PREGANZIOL Ha causato disagi per gli automobilisti in transito e rallentamenti al traffico la perdita di parte del carico, consistente in sassi e terra, di un camion in transito lungo il Terraglio, tra i Comuni di Treviso e Preganziol. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Preganziol e Casier e i carabinieri che hanno sanzionato il trasportatore, fermato poco dopo a Preganziol, ignaro di quanto era accaduto. La sede stradale è stata ripulita poco dopo e la situazione è tornata alla normalità.