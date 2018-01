Tumore al seno fatale, Elena muore a 34 anni

PREGANZIOL Da oltre sette anni combatteva contro un tumore al seno che nonostante le cure non le ha dato scampo. Venerdì scorso il peggioramento e la morte, all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Lutto a Preganziol per la scomparsa, ad appena 34 anni di età, di Elena Zora, studentessa universitaria a Ca' Foscari (frequentava il corso di laurea per relazioni internazionali). Avrebbe compiuto 35 anni venerdì prossimo. La 34enne viveva in via della Resistenza con i genitori Emilio e Mariagrazia ed il fratello Ivan. Per volonatà della famiglia è stata esposta una sola epigrafe, all'ingresso della chiesa di Sant'Urbano. Il funerale sarà celebrato nel pomeriggio di oggi, lunedì, alle 15 presso la chiesa parrocchiale.