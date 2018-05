Ruba I-pad e auricolare in un negozio, poi scappa e si nasconde in un canale

PREGANZIOL Un 37enne senegalese, G.C.M., pregiudicato e senza fissa dimora, è stato arrestato sabato scorso dai carabinieri di Mogliano. L'episodio che lo ha visto come protagonista è avvenuto poco dopo le 16. L’uomo, poco prima, dopo aver scassinato un espositore in vetro, all’interno del negozio “Falcon” di Preganziol, si appropriava di un iPad e di un altoparlante bluetooth, del valore complessivo di 800 euro, nascondendoli nel suo zainetto e fuggendo a piedi. Lo stesso veniva rintracciato dagli operanti, nel frattempo allertati dal titolare, all’interno di un canale lì vicino dove si era nascosto. La refurtiva veniva restituita mentre il senegalese veniva tradotto in carcere in attesa dell’udienza di convalida la cui data non è stata ancora fissata.